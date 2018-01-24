Tarihi Mecidiye Hanı Turizme Kazandırılacak

Gaziantep'te restorasyonuna başlanan 18. yüzyıl yapılarından Mecidiye Hanı'nın, kültürel etkinliklerin düzenleneceği Sahaflar Çarşısı'na dönüştürülmesi hedefleniyor.

Şahinbey Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1725 yılında inşa edilen ve Sultan Abdülmecid döneminde onarımı yapılan Mecidiye Hanı'nın restorasyonu için çalışma başlatıldı.

Osmanlı mimari yapıları içerisinde tek avlulu, iki katlı hanlar grubuna giren Mecidiye Han, bir dönem otopark olarak kullanıldı ve büyük tahribata uğradı.

Şahinbey Mahallesi'nde Şehitler Caddesi ile Yeni Çarşı Sokağı arasında, kentin kültür yolu ve önemli ticaret yollarının buluştuğu noktada yer alan Mecidiye Hanı'nda, han içinde ve cadde üzerinde 16 ve arka sokak üzerinde 14 olmak üzere toplam 30 dükkan bulunuyor.

Tarihi yapı, restorasyonu tamamlandıktan sonra Sahaflar Çarşısı ve okuma salonlarıyla kültür merkezine dönüştürülecek.

Projenin hayata geçirilmesiyle kütüphane yöresel lezzetlerin de bulunduğu restoranlarla, kentin sosyal ve kültürel hayatına da katkı sunulacak.