Tapu ve Kadastro Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
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Tapu ve Kadastro Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

Tapu ve Kadastro Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan - Haberler | Güncel

Gülnar Tapu Müdürü Aziz Büyük, Tapu ve Kadastro Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gülnar Tapu Müdürü Aziz Büyük, Tapu ve Kadastro Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Büyük, mesajında, vatandaşların memnuniyetini en üst seviyede tutabilmek için görev yaptıklarını, kaliteli şekilde hizmet sunabilmek için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Çalışanlara teşekkür eden Büyük, "Kuruluşunun 174. yılını kutlayan Tapu ve Kadastro Teşkilatı olarak, gelişmemizde ve büyümemizde katkı sunan tüm çalışanlara ve vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan

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