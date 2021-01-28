TAMGA Genel Başkanı Kızılkaya'dan Belediye Başkanı Şimşek'e ziyaret
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TAMGA Genel Başkanı Kızılkaya'dan Belediye Başkanı Şimşek'e ziyaret

28.01.2021 17:11 | Son Güncelleme: 28.01.2021 17:14
TAMGA Genel Başkanı Kızılkaya'dan Belediye Başkanı Şimşek'e ziyaret

Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği (TAMGA) Genel Başkanı Yağız Kızılkaya ve yönetim kurulu üyeleri, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'i ziyaret etti.

Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği (TAMGA) Genel Başkanı Yağız Kızılkaya ve yönetim kurulu üyeleri, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'i ziyaret etti.

Şimşek, ziyarette, olası afet ve durumlar için belediyede alınan önlem ve hazırlıkları anlattı.

Geçen yıl Çayırlı Mahallesi'nde yaşanan hortum sonrası bazı tedbirleri hayata geçirdiklerini belirten Şimşek, "Mahallemizde yaşanan hortum sonrası harekete geçerek, bir depo oluşturduk. Olası afet durumlarında kullanılması için gerekli malzemelerin bulunduğu bu depomuz sayesinde vatandaşlarımızın mal ve can kaybı yaşamaması için teyakkuz halinde olacağız." dedi.

Şimşek, Kovid-19 ile mücadele kapsamında tedbirleri artırdıklarını anlatarak, "Salgın ülkemize girmeden kriz masamızda tedbirlerimizi konuşuyorduk. Tüm hazırlıklarımız önceden yapılmış oldu." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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