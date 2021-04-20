Tam kapanma olacak mı? Tam kapanma ne zaman? Son dakika tam kapanma ile ilgili detaylar...
Tam kapanma ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Tam kapanma olacak mı? Tam kapanma ne zaman? 21 günlük tam kapanma olur mu? Bayramda tam kapanma olacak mı? Soruları yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde ramazan ayı ile ilgili açıklamalar gerçekleştirmişti. Peki Ramazan ayında yasaklar geri gelecek mi, sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan ayında 21 günlük tam kapanma var mı?
Son dakika... Pandemiyle mücadelede kısmi kapanma önlemleri ilk olumlu sonuçlarını verdi. Vaka artış hızı düştü. Mutant virüslerin etkisiyle şiddetli geçen 3'üncü dalgada önce plato sonra hızla düşüş bekleniyor. Son dakika verileri ile gelinen noktada aşılananların artması ve tedbirlere eksiksiz uyum halinde güzel günler yakın
TAM KAPANMA OLACAK MI?
Oda Tv haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka ve ölüm sayılarını artmasının ardından Bilim Kurulu'nun tam kapanma önerisini ksımen kabul edip 13 Nisan'da iki haftalık 'kısmi kapanma' kararı alındığını açıkladı.
Erdoğan, iki haftalık kısmı kapanmada beklenilen etki olmazsa daha kalıcı kararlar alınabileceğini de işaret etti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması ve ardından haftasonu tatilinin gelmesi tam kapanma tarihinin öne çekilmesini gündeme getirdi.
KAPANMA TARİHİ NETLEŞİYOR
Alınan bilgilere göre tam kapanma tarihinin Ramazan bayramını da içine alacak şekilde 23 Nisan ila 17 Mayıs tarihlerinde olacağı iddia edildi. Tam kapanma kararında ve tarihinin öne çekilmesinde turizm gelirlerinin de belirleyici olduğu değerlendiriliyor.
TURİZM GELİRLERİ ÖNEMLİ
Almanya ve ABD'nin Türkiye'ye yönelik Covid kaynaklı seyahat uyarılarının ardından, Rusya'nın da 15 Nisan - 1 Haziran tarihleri arasında uçuş yasağı başlatması turizmde moralleri bozdu.
Avrupa Birliği'nin de listeye katılması korkusu ve yaz tatilinin yüksek vakalarla seyretmesi endişesine karşılık Ramazan Bayramı'ndan dahi vazgeçmeye hazır olduğunu bildiren turizmcilerin isteğinin kabul görmesi bekleniyor...
TAM KAPANMA NEDİR
Tam kapanma kısaca dışarıda olması zorunlu kişiler dışında herkesin evde bulunması adlandırılabilir. Örnek olarak öğrenci ve öğretmenlerin online eğitime geçmesi, uzaktan çalışma imkanı bulunan kişilerin evden çalışmaları gibi.
Tam kapanma kararı çıkması durumunda dışarıda olması zorunlu meslek grupları dışında herkesin evde bulunması gerekecek. Yani Pazar günleri uygulanan kısıtlamanın her güne çıkarılması olarak isimlendirilebilir.
Sağlık çalışanları, güvenlik güçleri, fırınlar, bakkallar ve çalışmak durumunda olan kişiler yine kısıtlamadan muaf olacak.
Dışarıda çalışma durumu olmayan kişilerin tamamının evde bulunması ile tam kapanma gerçekleştirilebilecek.
Kısıtlamadan kimlerin muaf olacağı, hangi işletmelerin açık, hangilerinin kapalı olacağı ve tam kapanma kararının çıkıp çıkmayacağı ilk Kabine toplantısında netleşmiş olacak.