Tam kapanma olacak mı? Tam kapanma ne zaman? Son dakika tam kapanma ile ilgili detaylar...

Tam kapanma ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Tam kapanma olacak mı? Tam kapanma ne zaman? 21 günlük tam kapanma olur mu? Bayramda tam kapanma olacak mı? Soruları yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde ramazan ayı ile ilgili açıklamalar gerçekleştirmişti. Peki Ramazan ayında yasaklar geri gelecek mi, sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan ayında 21 günlük tam kapanma var mı?