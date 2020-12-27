Talas'ta kışlık ayakkabılar sahiplerine teslim edildi
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Talas'ta kışlık ayakkabılar sahiplerine teslim edildi

27.12.2020 10:44 | Son Güncelleme: 27.12.2020 10:49
Talas'ta kışlık ayakkabılar sahiplerine teslim edildi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın örnek projeleri arasında yer alan Hayır Çarşısı, ihtiyacı olanlara el uzatmaya devam ediyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın örnek projeleri arasında yer alan Hayır Çarşısı, ihtiyacı olanlara el uzatmaya devam ediyor. Bu kapsamda bir hayırsever tarafından temin edilen bin 500 çift kışlık ayakkabı, Talas Belediyesi Başkan Yardımcısı Cüneyt Dalgıç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı tarafından okul müdürlerine teslim edildi.

Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, Başkan Yalçın'a teşekkür ederek, belediyeyi daima yanlarında hissettiklerini söyledi. Programa katılan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şener Serim de Başkan Yalçın'a teşekkür ederek bir muhtardan duyduklarını aktardı. "Başkan Yalçın hızır acil gibi" diyen Serim, "Muhtarlar da aynı düşüncede, Başkan Bey'den ne talep edilirse anında talimat veriyor ve yerine getiriliyor. Gerçekten eğitim konusunda da çok hassas. 112 acil servis gibi adeta. Kamyon lazım deniyor belediye geliyor, ayakkabı lazım deniyor belediye getiriyor" dedi.

Başkan Yalçın'ın öğretmenlik geçmişine atıfta bulunan okul müdürleri de Başkan Yalçın'ın daima kendilerine destek verdiğini ifade etti. Başkan Yalçın'ın göreve başladığı günden beri okullarla ilgili her türlü desteği verdiğini söyleyen okul müdürleri teşekkür etti.

Yenidoğan Mahalle Muhtarı Adem Atasoy da "Tüm ihtiyaçlarımızla Mustafa Yalçın Bey tek tek ilgileniyor Allah razı olsun, ömrü uzun olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Talas'ta kışlık ayakkabılar sahiplerine teslim edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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