TAKSİCİLER VE YOLCULAR ARASINDA 'ÜCRETLİ YOL' TARTIŞMASI

İSTANBUL'da taksiciler ve müşteriler arasında 'ücretli yol' tartışması yaşanıyor.

İSTANBUL 'da taksiciler ve müşteriler arasında 'ücretli yol' tartışması yaşanıyor. İstanbul'da taksi kullananlardan, ücretli yolların paraları taksimetreye ek olarak alınıyor. Ancak bazı taksicilerin bunu fırsata çevirdiği belirtiliyor. Şikayetçi yolculardan Emirhan Karaca, "Normalde taksi ücreti 130 lira tutmasına rağmen, taksici benden 200 lira istiyor. En son yaşadığım olaydan sonra bir daha hayatta taksiye binmem" dedi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yetkilisi ise Adem Coşkunyürek ise, "Otoyol ücretini yolculardan istemek taksicilerin yasal hakkı. Asıl burada mağdur olan yolcu değil, taksiciler oluyor. Çünkü bazı taksici arkadaşımız ücretli yoldan geçmesine rağmen bu yolun ücretini yolculardan temin edemiyor" diye konuştu.

İstanbul'da taksiyle ücretli yolları kullananlar, paralı yola ne kadar ücret vereceğini bilmiyor. Bu durum taksiciler ve müşteriler arasında sık sık tartışmalara neden oluyor. Müşterilerin ücretli yollara ne kadar ücret vereceğini bilmemesini iddiaya göre bazı taksiciler, fırsata çevirmeye çalışıyor. Bu sorunun; havadan geçiş sistemlerinin ayırt edilememesi, ücretli geçişlerde uyarı verilmemesi, vatandaşın hangi yola ne kadar ödediğini bilememesinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

"TAKSİCİ BEN DEN 70 LİRA OTOYOL ÜCRETİ İSTEDİ" Yolculuk yaptığı taksilerde benzer durumla karşılaştığını belirten Emirhan Karaca, "Normalde taksi ücreti 130 lira tutmasına rağmen, taksici benden 200 lira istiyor. 'Neden 70 lira fazla istiyorsunuz' deyince ya 'köprüden geçtim' ya da 'Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullandım' diyor. Ben de ücreti vermek zorunda kalıyorum. Çünkü uçağımı kaçırma ihtimalim olabilir. Geçen pazartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aynı sorunu yaşadım. Taksici benden 70 lira otoyol ücreti istedi" dedi. "TAKSİCİLERİN BU YAPTIKLARI FIRSATÇILIK OLUYOR" Köprüden geçişin şu an 12 lira olduğunu belirten Karaca, "Yine geçen gün taksici, 'köprüden geçtim' diyerek, benden 50 lira istedi. Merak ediyorum 38 lira hava parası mı oluyor. Buradan anlıyorum ki, taksiciler insanları kullanmayı seviyor. Taksicilerin bu yaptıkları fırsatçılık oluyor. En son yaşadığım olaydan sonra bir daha hayatta taksiye binmem. Telefonumda taksi uygulaması vardı, ancak uygulamayı sildim ve üyeliğimi iptal ettim" ifadelerini kullandı.Ücretli otoyol ücretlerini bilmediğini söyleyen Ömer Faruk Nacak ise, "Geçen gün taksici beden ücretli otoyol parası olarak 6 lira aldı. Ücretli otoyol parasının gerçekten 6 lira olduğunda emin değilim. Ancak o parayı verdim. Çünkü bilmiyorum ücretleri. Taksici, '70 lira vermen gerekiyor' deseydi 70 lira verirdim" şeklinde konuştu. "UYGUN BİR ÜCRETLENDİRME YAPILMIYOR" Bu duruma yetkililerin bir an önce el atması gerektiğini söyleyen Samet Kahiri, "Özellikle İstanbul Havalimanı'na gittiğimde taksiciler, yol ücreti diye 50- 60 lira fazla ücret talep ediyor. Bazen yanımızda misafirlerimiz olduğu için pazarlık yapamıyorum ve ücreti vermek zorunda kalıyorum. Hatta bazen bu ücretler yüzünden kavga bile çıkabiliyor. Ben bu durumdan şikayetçiyim. Çünkü uygun bir ücretlendirme yapılmıyor" diye konuştu.

"BURADA MAĞDUR YOLCULAR DEĞİL, TAKSİCİLER" Taksi yolcularının şikayetleri üzerine konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Yazı İşleri Müdürü Adem Coşkunyürek, "Otoyol ücretini yolculardan istemek taksicilerin yasal hakkı. Bu durumdan en çok mağdur olan da taksici arkadaşlarımız. Çünkü bazı taksici arkadaşımız ücretli yoldan geçmesine rağmen bu yolun ücretini yolculardan temin edemiyor. Bazen temin etse de yeterli ücret olmuyor. Burada mağdur olan yolcu değil, taksiciler oluyor" dedi. "ÜCRETLİ YOL FİYATLARINI ÖĞRENMEK İSTEYEN KİŞİLER İNTERNETTEN ÜCRETLERE BAKABİLİR" Taksicilerin kafalarına göre ücretli yol parası isteyemeyeceklerini belirten Coşkunyürek, "Taksiler hangi yolun ne kadar yazdığını biliyor. Bakırköy'den İstanbul Havalimanı'na giden vatandaşlar da, taksicide ücretli yolun ne kadar olduğunu biliyor. Bilmeyen yolcular da internetten bakabilir" şeklinde konuştu. "BÜTÜN PARALI GEÇİŞLERİN ÜCRETİ YOLCULARA AİTTİR" İstanbul'da bir sürü ücretli otoyol ve geçiş olduğuna değinen Yerebatan Taksi Durağı Başkanı Adnan Fincan, "Bütün paralı geçişlerin ücreti yolculara aittir. Ücretli otoyollardan gidilecekse ücreti yolcudan almak zorundayız. Ben taksici arkadaşlarımın bu konuda art niyetli olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. "YOLCULAR BİRAZ UYANIK OLMALI"

Bazı müşterilerin ücretli yol ücretine itiraz ettiğini belirten Taksici Ümit Yıldız, "Yolcular biraz uyanık olmalı. Ücretli otoyol girişlerini bilmeli. Şu an sizinle İstanbul Havalimanı'na ücretli otoyoldan gitmek istersek emin olmamakla birlikte 25 lira gibi bir ücret vermeniz gerekir. Bazen ücretli otoyol ücretlerinden emin olmadığım zaman, ben de diğer taksici arkadaşlarıma soruyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı