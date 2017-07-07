Takım Arkadaşlarından Alvarez'e Destek





Yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayan Athletic Bilbao'da futbolcular, kanser tedavisi gören stoper Alvarez'e destek olmak için saçlarını kazıttı. Saçlarını kazıtan futbolcular, Alvarez ile birlikte fotoğraf çektirdi. Altına "Seninleyiz" notu düşülen fotoğrafı kulüp resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.



Savunma oyuncusu Alvarez, 2016 Aralık ayında testis kanseri teşhisiyle ameliyat geçirdikten sonra sezonun son haftalarında tekrerdan sahalara dönmüştü. Haziran ayında hastalığının tekrarladığı ortaya çıkan genç oyuncu, kemoterapi tedavisine başladı. 22 yaşındaki İspanyol stoper kemoterapi gördükten sonra, Eylül ayından itibaren takımla antrenmanlara çıkması bekleniyor. - İstanbul