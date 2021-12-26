TAF Teknik Kurulu, değerlendirme toplantısı yaptı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TAF Teknik Kurulu, değerlendirme toplantısı yaptı

TAF Teknik Kurulu, değerlendirme toplantısı yaptı
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Teknik Kurulu, Ankara'da değerlendirme toplantısı yaptı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

ANKARA (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Teknik Kurulu, Ankara'da değerlendirme toplantısı yaptı.

TAF'tan yapılan açıklamaya göre, teknik kurul, yeni yıl öncesinde yeni takvim ışığında çalışma programı üzerine değerlendirme yapmak için bir araya geldi.

Toplantıda TAF Başkanı Fatih Çintimar, Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Bağcı, Genel Sekreter Halil Akkaş ve Teknik Kurul Koordinatörü Uğur Küçük ile branş koordinatörleri ve yardımcıları katıldı.

Çintimar, bir gün önce de Merkez Hakem Kurulu ile toplantı gerçekleştirmişti.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title