İki Çocuğa Tacizde Bulunan Bakkal İçin 22 Yıl İstendi

İstanbul Avcılar'daki bakkal dükkanında kek ve çikolata verme bahanesiyle 11 ve 7 yaşlarındaki iki kız kardeşe cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan bakkal Dinçer Ç. hakkında karar verildi. Mahkeme; "Suçlamaları kabul etmiyorum, böyle bir olay yaşanmamıştır." diye savunma yapan Dinçer Ç.'yi 'zincirleme cinsel istismar' suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.Mahkeme, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcisinin de talep ettiği "Sanık hakkında takdiri indirim uygulanmasın"a uyarak sanık hakkında iyi hal indirimine de gitmedi.

TACİZDEN DOLAYI 24 YILDAN 52 YILA

Avcılar'da geçtiğimiz yıl yaşanan ve davaya konu olan olayda; 44 yaşındaki mahalle bakkalı Dinçer Ç.'nin, 11 ve 7 yaşındaki iki küçük kız kardeşi, kek ve çikolata vererek dükkanında taciz ettiği, tacizi kimseye anlatmamaları için de onları tembihlediği iddia edilmişti. Çocukların durumu ailelerine bildirmeleri üzerine de bakkal Dinçer Ç. hakkında iki kez 'zincirleme olarak çocuğun cinsel istismarı' suçundan 24 yıldan 52 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

SANIK AVUKATI: SARKINTILIK OLARAK KABUL EDİLEBİLİR

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen taciz davasının karar duruşması görüldü. Tutuklu sanık Dinçer Ç. ve taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada savcı, bir önceki celsede verdiği mütalaasını tekrarladı.

Sanık esas hakkındaki savunmasını yapan sanık avukatı "Mağdur çocuğun beyanları ve mahkeme huzurunda alınan beyanları dikkate alındığında bu mağduriye yönelik herhangi bir cinsel istismar olayı bulunmamaktadır. Mütalaada mağdurenin belirtmediği iddialara dayanılmıştır. Başka şahıs ile ilgili iddiaları adli görüşmeci tarafından ciddiye alınmamıştır. Dolayısıyla bu konuda yalan söylediği kabulüne gidilmiştir. Diğer mağdurenin beyanları doğru kabul edilse dahi eylem ancak sarkıntılık olarak kabul edilebilir. Bu nedenlerden dolayı Dinçer Ç.'nin beraatine karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

BERAATİNİ İSTEDİ

Sanık Dinçer Ç. de esas hakkındaki savunmasında avukatının dediklerine ek olarak "Mağdur olan 7 yaşındaki çocuk başkaları tarafından taciz edilmiş ancak 'evimize en yakın bakkal' sözünden yola çıkarak suç bana atılmıştır. Hakkımda tutarsız beyanlar dışında hiçbir delil yoktur. Ailem ve ben mağdur olduk." savunmasında bulundu ve beraatini istedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Dinçer Ç. hakimin 'Son sözün nedir?' sorusuna ise "Suçlamaları kabul etmiyorum. Böyle bir olay yaşanmamıştır." diye yanıt verdi.

AİLE BAKANLIĞI: 'İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILMASIN' DEMİŞTİ

Mahkeme heyeti 'zincirleme cinsel istismar suçunun işlendiğinin sabit olduğuna' karar vererek sanığı 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında iyi hal indirimine gidilmedi.

Davaya; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı temsilen katılan avukat bir önceki celsede "Mahkemeye yardımcı olmaya çalışmayan sanık hakkında takdiri indirimin uygulanmamasını talep ediyoruz" demişti. (Kaynak: Sözcü)