- Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given, yeniden harekete geçti- Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi: "Bu krizin çözümüne katkı sağlayan bütün Mısırlılara...
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- Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given, yeniden harekete geçti- Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi: "Bu krizin çözümüne katkı sağlayan bütün Mısırlılara...

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- Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given, yeniden harekete geçti Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi: "Bu krizin çözümüne katkı sağlayan bütün Mısırlılara teşekkür ederim" Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda Salı günü karaya oturan ve kanalı geçişe tıkayan konteyner gemisi Ever Given gemisi tamamen hareket ettirildi.

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- Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given, yeniden harekete geçti

Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi: "Bu krizin çözümüne katkı sağlayan bütün Mısırlılara teşekkür ederim"

KAHİRE - Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda Salı günü karaya oturan ve kanalı geçişe tıkayan konteyner gemisi Ever Given gemisi tamamen hareket ettirildi. Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi ise, konuya ilişkin açıklamasında, "Bu krizin çözümüne katkı sağlayan bütün Mısırlılara teşekkür ederim" dedi.

Süveyş Kanalı'nda karaya oturan ve Salı gününden kanalda geçişi engellen 200 bin tonluk konteyner gemisi Ever Given'ın kurtarılması için 1 haftadır süren çabalar başarıyla sonuçlandı. Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Korgeneral Usame Rabie, çalışmalar sonucu geminin başarılı bir şekilde ve tamamen yüzdürüldüğünü ifade ederek geminin yüzde 80 normal yönüne döndüğünü açıkladı. Ever Given'ın hareket ettirilmesi ile kanalda bekleyen 367 gemi için iyi bir haber gelirken, kanaldaki nakliye işlemlerinin ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdul Fattah es-Sisi ise sosyal medya hesabında konteyner gemisinin yeniden hareket etmesini kutladı. Sisi, "Bu krizin sona ermesinde teknik ve pratik destek sağlayan bütün Mısırlılara teşekkür ederim. Bugün, Mısırlıların her zaman sorumluluk sahibi olduklarını kanıtladı. Mısırlıların büyükbabaları tarafından inşa edildi. Mısırlıların kendi geleceklerine kendi karar verecek" ifadelerini kullandı.

Es-Sisi, "Mısırlılar, bu süreçte teknik zorluluklara rağmen Süveyş Kanalı'ndaki geminin krizine son vermeyi başardı" dedi.

Öte yandan, hafta sonu yoğunlaşan kurtarma çalışmaları kapsamında 60 fit derinlikte toplam 27 bin ton kum kazılmıştı. Gemiyi yerinden hareket ettirmek için 14 römorkör kullanılmıştı.

- Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given, yeniden harekete geçti- Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi: 'Bu krizin çözümüne katkı sağlayan bütün Mısırlılara...
- Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given, yeniden harekete geçti- Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi: 'Bu krizin çözümüne katkı sağlayan bütün Mısırlılara...
- Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given, yeniden harekete geçti- Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi: 'Bu krizin çözümüne katkı sağlayan bütün Mısırlılara...
- Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given, yeniden harekete geçti- Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi: 'Bu krizin çözümüne katkı sağlayan bütün Mısırlılara...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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