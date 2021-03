- Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given, yeniden harekete geçti- Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi: "Bu krizin çözümüne katkı sağlayan bütün Mısırlılara...

- Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given, yeniden harekete geçti Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi: "Bu krizin çözümüne katkı sağlayan bütün Mısırlılara teşekkür ederim" Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda Salı günü karaya oturan ve kanalı geçişe tıkayan konteyner gemisi Ever Given gemisi tamamen hareket ettirildi.