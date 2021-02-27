Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait balistik füzeyi düşürdü
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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait balistik füzeyi düşürdü

27.02.2021 00:35 | Son Güncelleme: 27.02.2021 00:38
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait balistik füzeyi düşürdü

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husi milislerin Suudi Arabistan'a gönderdiği balistik bir füzeyi etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husi milislerin Suudi Arabistan'a gönderdiği balistik bir füzeyi etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

Koalisyon Güçleri Sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya açıklamalarda bulundu.

Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyinde sivilleri hedef almak için gönderdiği balistik füzenin imha edildiğini bildiren Maliki, uluslararası insancıl hukuka uygun olarak sivilleri korumak için gerekli tedbirleri aldıklarını ifade etti.

Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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