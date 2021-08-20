Suudi Arabistan Kralı, Tunus Cumhurbaşkanı Said'i "kararlarından" ötürü tebrik etti
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Suudi Arabistan Kralı, Tunus Cumhurbaşkanı Said'i "kararlarından" ötürü tebrik etti

Suudi Arabistan Kralı, Tunus Cumhurbaşkanı Said'i 'kararlarından' ötürü tebrik etti
Anadolu Ajansı / Mustafa M. M. Haboush - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'i 25 Temmuz'da aldığı ve bazı siyasi çevrelerce Anayasa'ya "darbe" olarak nitelendirilen kararlarından ötürü tebrik ettiği belirtildi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'i 25 Temmuz'da aldığı ve bazı siyasi çevrelerce Anayasa'ya "darbe" olarak nitelendirilen kararlarından ötürü tebrik ettiği belirtildi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Selman, Said'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Kral Selman, Suudi Arabistan'ın, tüm alanlarda Tunus'a destek olduğunu ve sağlık alanında da Tunus halkına yardımlarını devam ettirmeyi istediğini vurguladı.

Kral Selman ayrıca, 25 Temmuz'da attığı adımlar ve aldığı kararlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Said'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Said ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Tunus'u destekleyen girişimi dolayısıyla Kral Selman'a teşekkürlerini sundu.

Tunus'ta ne oldu?

Arap Baharı'nın doğum yeri Tunus'ta belirli aralıklarla ve farklı şiddetlerde devam eden sosyal, ekonomik, politik ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kontrolden çıkmış sağlık krizi nedeniyle, Tunuslular 25 Temmuz'da kitleler halinde sokağa çıktı.

Gösteriler sırasında, ülkedeki yerleşik siyasete de yoğun tepki gösterildi. Bazı bölgelerde Meclisin en büyük partisi Nahda Hareketi'nin merkezlerine saldırılar düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin tehlikede olduğu sırada kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurdu.

Said, Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını, başbakanı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini açıkladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa M. M. Haboush

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