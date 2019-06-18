Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Mursi'nin öldüğü gün 'İhvan' paylaşımı
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabında, Muhammed Mursi'nin hayatını kaybettiği gün "Müslüman Kardeşler Örgütü terörün kaynağıdır" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, resmi Twitter hesabından Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybettiği gün, "Müslüman Kardeşler örgütü terörün kaynağıdır" ifadesinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.
Söz konusu paylaşımda Mursi'nin hayatını kaybetmesine değinilmezken, Müslüman Kardeşler örgütü (İhvan) için kanlı el resmi yanında, "İslam'ı temsil etmiyor ve toplumların istikrarına zarar veriyor" denildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Son dakika! Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesiyle ilgili rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı
Son Dakika Haberleri