Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 54 kişi hayatını kaybetti Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 54 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 383 kişi enfekte oldu.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 54 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 383 kişi enfekte oldu.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 54 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkedeki toplam can kaybının 1752'ye çıktığı belirtildi.

Ülkede 3 bin 383 kişide daha virüs tespit edildiği ve böylece vaka sayısının 197 bin 608'e çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 137 bin 669 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA