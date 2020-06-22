Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1307'ye yükseldi Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 40 artarak 1307'ye yükseldi.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 40 artarak 1307'ye yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 40 kişinin yaşamını yitirdiği ve 3 bin 393 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1307'ye, toplam vaka sayısının da 161 bin 5'e çıktığı belirtildi.

Hastalardan 4 bin 45'inin daha tedavisinin tamamlandığı kaydedilen açıklamada, böylece iyileşen kişi sayısının 105 bin 175'e ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: AA