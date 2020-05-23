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Süt ve süt ürünleri ihracatçıları Çin pazarıyla hedef büyüttü

Türkiye ile Çin arasında yaşanan olumlu siyasi atmosfer ekonomik gelişmelere de yansımaya devam ediyor.

Süt ve süt ürünleri ihracatçıları Çin pazarıyla hedef büyüttü
23.05.2020 13:24 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:29

Türkiye ile Çin arasında yaşanan olumlu siyasi atmosfer ekonomik gelişmelere de yansımaya devam ediyor. Geçen yıl kirazla başlayan ve son olarak süt ve süt ürünleriyle Türk ürünlerine olan engellerin kalkması pazarda söz sahibi olmak isteyen Türk ihracatçılarını sevindirdi. Dünyanın en kalabalık ülkesi olan ve yılda yaklaşık 6 milyar dolarlık süt ve süt ürünleri ithal eden Çin pazarının açılmasıyla Türk süt ve süt ürünleri ihracatçıları bu ülkede kalıcı olmak istiyor.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, süt ürünlerinde ilk olarak 54 firmayla başlayan Çin serüveninin ilerleyen yıllarda daha da artabileceğini söyledi. Gerek Ticaret Bakanlığı, gerekse Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı yoğun çalışmalara dikkati çeken Girit, "İlk etapta krema, süt tozu, tereyağ ve peynir çeşitlerinin izni verildi. Mesela kutu süt ihracatı halen yasak ama bu verilen izinler de çok önemli" dedi. Çin pazarının açılmasıyla süt ve süt ürünleri ihracatçılarının hemen pazar araştırması yapmaya başladığına dikkati çeken Girit, ilk amaçlarının Çin pazarında yer edinmek olduğunu vurguladı.

"Pazarın büyüyeceğini düşünüyoruz"

Türkiye'nin çok önemli bir süt tozu ihracatçısı olduğuna işaret eden Girit, şunları kaydetti:

"Çin'de de çok büyük bir pazar var bu konuda. Kendi süt ürünlerinin süt tozu kullanarak yapıyorlar veya dondurma üretiminde kullanıyorlar. Biz de bu fırsatları değerlendirmek istiyoruz. Ayrıca peynir için de büyük fırsat. Taze sürülebilen peynirler, geleneksel peynirler olabilir. Oradaki damak tadına yönelik çalışmalar yapacağız. Zaman içinde bu pazarın büyüyeceğini düşünüyoruz."

Hedef 350 milyon dolar

Geçen yıl Türkiye'den 325 milyon dolarlık süt ve süt ürünleri ihracatı yapıldığını anımsatan Girit, "Gerek Çin, gerekse diğer pazarlarının devreye girmesiyle yeni tip korona virüs salgınına rağmen bunu 350 milyon dolara çıkartmayı amaçlıyoruz. En azından hedefimiz bu yönde" diye konuştu.

"Bizim uzun bir yolumuz var"

Çin'de Türkiye'nin rakiplerine ilişkin ise Girit, şu bilgileri verdi: "Bu pazarda hem ABD, hem Avrupa var. Ayrıca Yeni Zelanda ve Avustralya gibi kendilerine yakın ülkelerde Çin'e süt ve süt ürünleri ihraç ediyor. Bizim uzun bir yolumuz var. Biz dünyada süt tozunda rekabetçiyiz. Baharda süt tozu üretimi ciddi artıyor. İlk olarak süt tozu satabiliriz. Esas amacımız peynirden başlayarak diğer ürünlerimizi de markaları olarak Çinlilerle buluşturmak. Çin pazarına ihracat izninin açılmasındaki çabalarından dolayı Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ve Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye teşekkür ediyoruz." - İZMİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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