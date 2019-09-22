Süslü Kadınlar bisikletle şehir turu attı

22.09.2019 18:20

Balıkesir'de bisiklet kullanımı konusunda farkındalığın artırılması amacıyla bir araya gelen kadın bisiklet sürücüleri "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" kapsamında şehir turu attı.



İlk kez 2013 yılında "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" etkinliği kapsamında İzmir'de başlatılan "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu", Balıkesir'de 7'nci kez düzenlendi. Yaklaşık 100 bisikletli kadının katılımıyla yapılan bisiklet turunda kadınlar, 'egzoz kokusu yerine parfüm, çiçek kokusu' mesajı verdi. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Balıkesir'de Milli Kuvvetler Caddesi, Anafartalar Caddesi üzerinden Atatürk Anıtı'na kadar devam etti.



"Bisiklet kullanımı yoğun trafiğe çözüm olabilir"



Tur öncesine basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Balıkesir Bisikletliler Derneği (BABİSD) Üyesi Berna Karademir trafikte bisiklet kullanıcılarının araç sürücüleri tarafından fark edilmesi gerektiğini bildirdi. Karademir, "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, 2013 yılında İzmir'de başlamıştır. 7 yıl içinde büyüyen bu etkinlik, Türkiye'de diğer şehirlerde bisiklete binen kadınların da dikkatini çekmiştir. Turumuz bu yıl yaklaşık 115 şehirde, 14 ülkede eş zamanlı olarak yine bağımsız gönüllü kadınlar tarafından yapılıyor. Bisiklet; çevreyi kirletmeyen, doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Dünyanın gündeminde de yer alan iklim değişikliğinin, çevreyi, doğayı kirletmemizin nedeni biz insanlarız. Doğanın dengesini bozduk ve şimdi bunu nasıl durduracağımızı düşünmemiz gerekir. Bizim de bisiklete binerek buna bir katkımız olabilir. Bisiklet, yoğun kent trafiğine çözüm olabilir ve bir ulaşım aracı olarak algılanmalıdır. Eğer uygun bisiklet politikaları ve yolları olursa işe veya ulaşacağımız yere rahatlıkla bisiklet ile gidebiliriz. Biz de dünyanın birçok yerindeki hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimiz ile bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Buna dikkat çekebilmek amacıyla süslendik ve bisikletimizle yola çıktık" diye konuştu.



"Yollar sadece motorlu araçlara ait değil"



Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yapılan 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ne vurgu yapmak istediklerinin altını da çizen Berna Karademir, "Dünyanın birçok ülkesinde yapılan etkinlikler zincirine Türkiye'de İzmirli kadınlarımız yıllardır öncülük etmektedir. Biz de Balıkesir'de bisiklete binen kadınlar olarak motorlu taşıtların olmadığı yollarda bisiklete binmenin ne kadar keyifli olduğunu göstermek için buradayız. Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu diyoruz. Bugün yollarda araç gürültüsü değil, bizim kahkahalarımız olacak. Yollar sadece motorlu araçlara ait değildir. Yollarda bisikletlilere saygı istiyoruz. Motorlu araçların hiçe saydığı birçok insanı bisiklet kazalarında kaybettik. Kendilerini rahmet ve saygıyla anıyoruz. Yollarda bisikletlerimizle çok ve görünür olursak, motorlu araç sürücülerinin farkındalığının artacağını düşünüyoruz. Kadın ve erkeklerin bu toplumda aynı haklara, yükümlülüklere sahip olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Eğer kadın-erkek eşitliğinden bahsediyorsak, herkesin aynı fırsatlara sahip olması gerektiğine vurgu yapmak istiyoruz. Kadınız ve görünür olmak istiyoruz, görünür olamayan binlerce kadın var ülkemizde. Kadın, toplumda görünür olduğu sürece o toplum nefes alır. Kadın korkmadan yollarda olmalı, toplumun her alanında var olmalı" ifadelerini kullandı.



Renkli görüntüler oluştu



Yapılan basın açıklamasının ardından kullandıkları bisikletleri gelin gibi süsleyen kadınlar şehir turu attı. Bazı kadın bisiklet kullanıcıları giydikleri şapka ve kıyafetlerle renkli görüntüler oluştururken, bazı bisikletli kadınlar çocuklarıyla birlikte pedal bastı. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu etkinliğine erkek bisiklet kullanıcıları da destek verdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA