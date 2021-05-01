Suşehri'nde Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye para cezası
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Suşehri'nde Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye para cezası

Suşehri'nde Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye para cezası
Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 6 kişi hakkında para cezası uygulandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 6 kişi hakkında para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Taşköprü Mahallesi'nde bir evin çatı katında oluşturulan bölümde kumar oynandığı ihbarı üzerine baskın gerçekleştirdi.

Yapılan baskında, 8 deste iskambil kağıdı ele geçirildi, 6 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza tutanağı düzenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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