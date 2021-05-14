Suşehri'nde Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Suşehri'nde Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Suşehri'nde Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarda şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarda şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Suşehri İlçe Temsilciliği tarafından organize edilen ve cuma namazı sonrası Balhatun Camii'nde düzenlenen gıyabi cenaze namazına yaklaşık 100 kişi katıldı.

Gıyabi cenaze namazında şehit Filistinliler için dua edildi.

AGD Suşehri İlçe Temsilcisi Ahmet Uzun, "Şehit düşen kardeşlerimizin şehadetlerini rabbimiz kabul eylesin. Onlara bu zulmü reva gören İsrail'i Cenab-ı Allah ıslah eylesin. İslam ümmetine birlik, dirlik ve güzellik ihsan eylesin. Dualarımız kardeşlerimizle beraber. Rabbimiz onların yardımcısı olsun inşallah." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

Son dakika haberi | İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 119'a yükseldi.
Son dakika haberi | İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 119'a yükseldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda bir baba ile 3 çocuğu şehit oldu
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda bir baba ile 3 çocuğu şehit oldu
Son dakika! İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli daha şehit oldu
Son dakika! İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli daha şehit oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Özcan Deniz Pınar Altuğ Burak Sergen
Spor Ali Koç Fatih Terim Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Suşehri'nde Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 16:24:00. #1.14#

title