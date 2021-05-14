Suşehri'nde Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarda şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarda şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Suşehri İlçe Temsilciliği tarafından organize edilen ve cuma namazı sonrası Balhatun Camii'nde düzenlenen gıyabi cenaze namazına yaklaşık 100 kişi katıldı.

Gıyabi cenaze namazında şehit Filistinliler için dua edildi.

AGD Suşehri İlçe Temsilcisi Ahmet Uzun, "Şehit düşen kardeşlerimizin şehadetlerini rabbimiz kabul eylesin. Onlara bu zulmü reva gören İsrail'i Cenab-ı Allah ıslah eylesin. İslam ümmetine birlik, dirlik ve güzellik ihsan eylesin. Dualarımız kardeşlerimizle beraber. Rabbimiz onların yardımcısı olsun inşallah." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara