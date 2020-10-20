Suşehri'nde esnaf bilgilendirildi

Sivas Valiliği tarafından başlatılan "300 Fikir 300 Proje" çalışması kapsamında Suşehri Kaymakamlığı tarafından desteklenen ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından projelendirilen "Hayata Bağlı Gençlik Projesi" çerçevesinde Suşehri'nde faaliyet gösteren market, büfe, bakkal, internet...