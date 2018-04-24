Suşehri'de Futbol Turnuvası

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yüksekokullar arası futbol turnuvası düzenlendi.



Cumhuriyet Üniversitesine bağlı Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu öncülüğünde bu yıl yedincisi düzenlenen turnuvanın ilk maçında, ilçe stadyumunda Suşehri Sağlık Yüksekokulu ve Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu karşılaştı.

Karşılaşmayı Suşehri Sağlık Yüksekokulu 3-1 kazandı.



Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Erdal Ağlar, yüksekokullar arasında birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla turnuva düzenlediklerini belirtti.



Turnuvaya, Sivas'ın Zara, Hafik, Koyulhisar ve Suşehri ilçelerinde bulunan yüksekokulların yanı sıra Gümüşhane'nin Kelkit ve Giresun'un Şebinkarahisar ilçelerindeki yüksekokullardan da takımların katıldığını aktardı.

Ağlar, turnuvanın final maçının 4 Mayıs'ta oynanacağını aktardı.