Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödülünü kim kazandı?

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödülünü kim kazandı? sorularının yanıtları araştırılıyor. Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2021'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Nehir üzerine kurulu zorlu parkurda çok heyecanlı karşılaşmalar ekrana geldi. Öte yandan bir de sembol heyecanı vardı. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödülünü kim kazandı?

Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. 19 Nisan 2021 Survivor ödülü ise Buzdolabı ve yemek oldu! Açlıkla ve yorgunlukla mücadele eden Survivor yarışmacıları bugün Buzdolabı ve yemek için kıyasıya mücadele etti! Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödülünü kim kazandı?

Bu akşamki ödül oyununda içi dolu Buzdolabı ve yemek verilecek! Peki, Survivor 19 Nisan ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödülünü kim kazandı?

19 NİSAN SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

KAZANAN TAKIM : GÖNÜLLÜLER

Survivor 2021, 19 Nisan Pazartesi ödül oyunu devam ediyor. Parkur oyunu şuanda 1-0 Ünlüler'in üstünlüğü ile devam ediyor.

Ödül oyununda Ünlüler 1-0 önde.

Skor 1-1 oldu.

Ödül oyunu 4-2 oldu. Ünlüler önde.

Ödül oyununda Ünlüler 6-5 önde.

Skor 8-5 oldu. Ünlüler önde.

Ödül oyunu 9-6 oldu. Ünlüler önde.

Skor 9-8 oldu.

Skor şimdi 9-9 oldu. 10 olan kazanacak.

ÖDÜL OYUNU KAÇ KAÇ BİTTİ?

Ödül oyununu 10-9 skorla Gönüllüler kazandı.

ÜNLÜLER 9-10 GÖNÜLLÜLER

19 NİSAN SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

19 Nisan Survivor ödül oyunu ödülü Arçelik'ten buzdolabı oldu. 19 Nisan ödül oyunu ödülü Buzdolabı oldu. Buzdolabının içerisinde ise birbirinden farklı gıda ürünleri bulunuyor. Kazanan takım 3 gün boyunca buzdolabının sahibi olacak ve içindekileri yiyebilecek. Ayrıca kazanan takım 2 lüks araca binip villaya gidecek. Kazanan takım yemek yiyecek ve 1 günlük konaklama yapacak.