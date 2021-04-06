Survivor Batuhan Karacakaya diskalifiye mi oldu?
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Survivor Batuhan Karacakaya diskalifiye mi oldu?

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Survivor Batuhan Karacakaya diskalifiye mi oldu?

Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar ekrana gelecek olan yeni bölümde iletişim ödülü oyunu için karşı karşıya gelecekler ve adadan bir kişi veda edecek. Peki Survivor Batuhan Karacakaya diskalifiye mi oldu? İşte detaylar...

Yeni bölüm fragmanında Hanzade'nin gerildiği ekranlara yansıyor. 'Tahammülüm sıfır' diyerek isyan eden Hanzade, "Artık böyle sabah uyandığımda görmek istediğim insan şu an gördüklerim değil" diyerek açıklama yapıyor.

Yarışmacılar daha sonra iletişim oyunu için karşı karşıya geliyor. Çağrı'nın oyun sırasında kötü düştüğü görülüyor. Yarışmacılar iletişim oyunundan sonra ada konseyine geliyor. Eleme konseyinde Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama herkesi şoke ediyor.

Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada, "Survivor'da üzücü bir gelişme yaşandı. Açıkçası beklemediğimiz, ummadığımız şaşırdığımız da bir gelişme." ifadelerini kullanıyor. Batuhan'ın ise konseyde ağlaması görüntülere yansıyor.

Batuhan Karacakaya'nın sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan diskalifye edilmiş olabileceği konuşuluyor.

Öte yandan geçtiğimiz bölümlerde Ünlüler takımı dört eleme adayı çıkarmıştı. İsmail, Doğan, Batuhan ve Sergen eleme adayı. Yeni bölümde kimin SMS sıralamasında birinci çıkacağı ise merak konusu.

Kaynak: Snob Magazin

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