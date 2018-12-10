Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli mültecilere serada sebze üretimi eğitimi veriyor.

FAO ve Osmaniye Yağlı Tohum Bitkileri Araştırma Enstitüsü ile ortaklaşa yürütülen "Osmaniye Kampındaki Suriyeli Mültecilerin Mahsul Üretimine Destek Amaçlı Acil Yardım" projesi kapsamında pilot uygulamayla kampta kurulan serada Suriyeli mülteciler yaş sebze meyve üreterek, yine kampta yaşayan Suriyeli mültecilere ücretsiz dağıtıyor.

Mülteci kampının yanına kurulan 8 bin metrekarelik modern serada, kampta tüketilecek sebze yetiştiriliyor. Çukurova Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız Daşgan ve Prof. Dr. Nafi Baytorun'un da eğitmen ve danışman olarak yer aldığı projede mültecilere patlıcan, domates, biber ve salatalık yetiştirme konusunda eğitimler veriliyor.

Serada ürün yetiştirilmesi konusunda eğitimler veren Prof. Dr. Daşgan, bugüne kadar 2.2 ton salatalık, 180 kilogram patlıcan ve 540 kilogram biberin hasat edilerek mülteci kampında tüketimin sağlandığını ifade etti.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından katılımcı mültecilere, sebze yetiştiriciliği uzmanlıklarını gösteren ve iş fırsatlarını artıran sertifikalar verilecek. - ADANA