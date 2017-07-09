Suriyeli Anne ve Bebeğinin Öldürülmesine Tepkiler

Eskişehir İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Derneği, Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, ormanlık alanda Suriyeli hamile kadın ve 10 aylık bebeğinin öldürülmesini kınadı.





Dernek Başkanı Musa Karadaş, yaptığı yazılı açıklamada, Sakarya'da 6 Temmuz'da 9 aylık hamile Suriyeli kadının cinsel saldırıya uğrayıp, 10 aylık bebeğiyle katledilmesinin, son günlerde mültecilere yönelik gerçekleştirilen sosyal operasyonun neticesi olduğunu bildirdi.



Başta medya olmak üzere bazı kesimlerin özellikle benimsediği nefret dilinin, birkaç menfur hadisenin kışkırtılarak yayılması ile sanatçı ve siyasetçilerin de bu lince destek vermesinin gelinen noktanın müsebbibi olduğunu savunan Karadaş, açıklamasında şunları kaydetti:



"Bu utanç verici hadisenin son günlerde özellikle pompalanan Suriyeli düşmanlığının son aşaması olduğunu kaygıyla gözlemlemekteyiz. Suriyeliler aleyhine işlenen nefret suçlarının Türk toplumunun merhamet ve vicdani anlayışı ile bağdaşmadığı, bu propagandaların şiddete varan daha büyük sorunlara yol açacağı uyarılarını defalarca dile getirmiştik. Sakarya'da yaşanan böylesine canice gerçekleşmiş bir olayda Suriye halkına yönelik nefret söylemlerinin payı büyüktür. Bu haberin bazı basın mensuplarınca aktarılması esnasında benimsenen haber dili ve üslubu da bunun en somut delili olmakla birlikte sorunun önem ve büyüklüğünü daha net şekilde ortaya koymaktadır. Bu söylemler kamuoyunda Suriyeli mültecilerin sahipsiz görülmesine ve rahatlıkla mağdur edilmesine kapı açmaktadır."



Karadaş, sosyal medyada "#SuriyelilerEvineDönsün" etiketiyle başlatılan gülünç kampanyanın bunun en acı örneklerinden biri olduğunu belirterek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Bu söylemlerin akabinde Suriyeliler'in Türkiye'de suç oranını artırdığına ilişkin gerçeği yansıtmayan bir takım bilgilerin de yaygınlaştırılmaya çalışıldığını görmekteyiz. Sivil toplum kuruluşları olarak Suriyelilere karşı yürütülen linç kampanyasında payı olan herkesin gerekli cezayı alması için hukuki süreç başlatılması gerektiğini ifade ediyoruz. Mültecilere karşı yapılan provokasyonlar karşısında toplumun her kesimince hak, adalet ve vicdan süzgecinden geçirilmiş bir tutum izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Adeta ikinci bir darbe kalkışması niteliğinde olan bu provokasyon ve saldırıları lanetliyoruz. Bu saldırının mağdurlarının yanında yer alarak, faillerinin cezalandırılması sürecini takip edeceğiz."