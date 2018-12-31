Suriye Sınırına Sevkiyat Sürüyor

Suriye Sınırına Sevkiyat Sürüyor

TÜRKİYE'deki çeşitli askeri birliklerden Suriye sınırına gönderilmek üzere yola çıkan tank, silah, mühimmat ve askeri malzeme taşıyan askeri konvoy Mardin'e ulaştı.

Suriye Sınırına Sevkiyat Sürüyor

TÜRKİYE'deki çeşitli askeri birliklerden Suriye sınırına gönderilmek üzere yola çıkan tank, silah, mühimmat ve askeri malzeme taşıyan askeri konvoy Mardin'e ulaştı.

Mardin'deki Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere çeşitli birliklerden gönderilen askeri konvoy kente ulaştı. Tank taşıyıcı araçların da bulunduğu askeri konvoyda, silah, mühimmat ve askeri malzemeler taşındığı görüldü. Askeri konvoyun geçiş güzergahında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

- Mardin

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et