Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da terör örgütü YPG/PKK'nın sızma girişimi engellendi
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Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da terör örgütü YPG/PKK'nın sızma girişimi engellendi

30.09.2020 23:39 | Son Güncelleme: 30.09.2020 23:42
Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da terör örgütü YPG/PKK'nın sızma girişimi engellendi

Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da, sızma girişiminde bulunan YPG/PKK'lı teröristler, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince engellendi.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da, sızma girişiminde bulunan YPG/PKK'lı teröristler, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince engellendi.

Terör örgütü YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab'ın doğusundaki Diklebaş bölgesinde, SMO askerlerinin cephe hatlarına sızma girişiminde bulundu.

SMO askerleri ile çatışan teröristler püskürtüldü.

Terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinden, terörden arındırılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine saldırılar gerçekleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

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