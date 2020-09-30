Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da terör örgütü YPG/PKK'nın sızma girişimi engellendi
30.09.2020 23:39 | Son Güncelleme: 30.09.2020 23:42
Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da, sızma girişiminde bulunan YPG/PKK'lı teröristler, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince engellendi.
Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da, sızma girişiminde bulunan YPG/PKK'lı teröristler, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince engellendi.
Terör örgütü YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab'ın doğusundaki Diklebaş bölgesinde, SMO askerlerinin cephe hatlarına sızma girişiminde bulundu.
SMO askerleri ile çatışan teröristler püskürtüldü.
Terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinden, terörden arındırılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine saldırılar gerçekleştiriyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan