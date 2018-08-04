Suriye'deki Rahmet Köyünün Yıl Dönümü

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Suriye idlib'de bir yıl önce yetimlerin barınma ihtiyacını gidermek için kurulan, Rahmet köyünün yıl dönümü nedeniyle istişare toplantısı düzenlendi.

İHH Suriye Çalışmaları Babel Hava Ofisi Sorumlusu Şuayip Altun, yaptığı yazılı açıklamada, toplantıya, Rahmet köyünde konaklayan yetim ve annelerinin yanı sıra bölge yerel yönetimiyle vakfın yetkilileri katıldı.

Rahmet köyünün Suriye'nin yaralarını sarma noktasında örnek bir proje olduğunu belirten Altun, şöyle devam etti:

"Suriye'de her geçen gün savaşın şartları daha da ağırlaşıyor. İç savaş, yüzbinlerce çocuğun yetim kalmasına neden oldu. Bunun için ilk olarak yetimlerin yaralarının sarılması gerekiyor. Rahmet köyü projesi bu düşünce ile inşa edildi. Savaşın devam ettiği Suriyeli yetimlerin bir korunağı olması amacıyla kuruldu. Bu tesislerde çocuklar ve anneleri ilk bir yılını doldurdu. Bundan sonraki süreçte de eğitime ve toplumsal yaşama yönelik daha geniş projelerle buradan en verimli şekilde faydalanılmasını sağlayacağız."