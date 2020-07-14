Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın eğitim dayatmasına bölge halkından tepki
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Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın eğitim dayatmasına bölge halkından tepki

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerdeki okullarda eğitim müfredatını dayatmasına veli ve öğretmenler tepki göstererek, örgütün söz konusunu uygulamasını reddettiklerini açıkladı.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın eğitim dayatmasına bölge halkından tepki
14.07.2020 09:49 | Son Güncelleme: 14.07.2020 09:49

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerdeki okullarda eğitim müfredatını dayatmasına veli ve öğretmenler tepki göstererek, örgütün söz konusunu uygulamasını reddettiklerini açıkladı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler işgal altına aldığı bölgelerde Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Esed rejiminin eğitim müfredatlarını tamamen yasakladı.

Böylece örgüt militarizm esaslı ideolojik eğitimini işgal ettiği topraklarda ilkokuldan liseye tüm sınıflara dayatarak, çocukların beynini yıkamayı amaçlıyor.

Çoğunluğun Araplardan oluştuğu Deyrizor bölgesinde örgütün bu dayatmaya gitmesi, öğrenci velileri ve öğretmenlerin tepkisini çekti.

Deyrizorlu veli ve öğretmenler bir araya gelerek örgütün ideolojik müfredatını dayatmasına karşı açıklama yaptı.

Sosyal medyada yayımlanan açıklamada, örgütün dayattığı müfredatın bölgenin ahlaki ve dini değerleriyle uyumlu olmadığı belirtildi.

Veli ve öğretmenler, bölge halkının kültür ve değerlerine aykırı bir eğitim sisteminde çocuklarını okutmak istemediklerini ifade ederken, dayatılan müfredatı reddettiklerini vurguladı.

YPG/PKK ideolojik müfredat dayatma alanını genişletiyor

YPG/PKK işgal ettiği bölgelerde eğitim alanında 2016 yılından itibaren başlattığı ideolojik müfredat dayatmasını genişletmeye devam ediyor.

İlk olarak ilkokul ve ortaokuldaki sınıfların ders içeriklerini değiştiren terör örgütü, yaklaşık 2 yıl önce 10'uncu ve 11'inci sınıflara dayattığı müfredatı geçtiğimiz ay lisenin son kademesi olan 12'nci sınıflara taşımıştı.

Örgüt bu kapsamda Esed rejimine bağlı okullara da el koymuş ve işgalindeki bölgelerde eğitim sisteminin tümünü ele geçirmişti.

Örgütün ideolojik müfredatı

Örgüt, okullarda çocuklara her sabah "Liderimiz Öcalan'a özgürlük olmadan hayat olmaz" gibi sloganlar attırıyor. Zorunlu okutulan kitaplardaki çeşitli bölümlerde PKK elebaşına ait alıntılar yer alıyor.

Bu yolla, öğrencilerin aklına "Başöğretmen Öcalan" kavramı işleniyor. Okul şenliklerinde öğrencilerin ellerine Öcalan pankartları veriliyor. Böylece çocuklara, henüz hayata başlarken militarizm aşılanıyor.

Genel olarak örgüt renklerinin hakim olduğu kitaplarda yer alan sözde "Çalışma ve mücadele" ile "Ben şehidim" marşları çocuklara ezberletilerek örgüt ideolojisi işleniyor.

Kitaplarda, Suriye'de çatışmalarda ölen teröristlerinin fotoğrafları ve bunlar için yazılmış şiirler de bulunuyor.

Kaynak: AA

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