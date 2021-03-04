Suriye'de Mehmetçiğin durdurduğu patlayıcı yüklü araç imha edildi
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Suriye'de Mehmetçiğin durdurduğu patlayıcı yüklü araç imha edildi

04.03.2021 16:53 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:00
Suriye'de Mehmetçiğin durdurduğu patlayıcı yüklü araç imha edildi

SURİYE'nin kuzeyinde şüphe üzerine durdurulan araç, bomba arama köpekleri 'Ban' ve 'Tim'in tepki vermesi üzerine imha edildi.

SURİYE'nin kuzeyinde şüphe üzerine durdurulan araç, bomba arama köpekleri 'Ban' ve 'Tim'in tepki vermesi üzerine imha edildi. Araçta infilak gücü yüksek 25-30 kilogram civarında patlayıcı madde tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesinde sağlanan barış, huzur ve istikrar ortamını bozmaya yönelik çabalarına Mehmetçik engel olmayı sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Münbiç'e 20 kilometre uzaklıktaki Kantara bölgesinde şüpheli bir araç tespit etti. Bomba arama köpekleri 'Ban' ve 'Tim' tarafından ayrı ayrı yapılan aramalarda köpeklerin aynı yere tepki vermesi üzerine SAS timi aracı yerinde imha etti. İmhaya müteakip aracın yanması sırasında köpeklerin tepki verdiği bölgede kendiliğinden yeni bir patlama meydana geldi. Yapılan incelemede araçta infilak gücü çok yüksek 25-30 kilogram civarında patlayıcı madde bulunduğu belirlendi.

Suriye'de Mehmetçiğin durdurduğu patlayıcı yüklü araç imha edildi
Suriye'de Mehmetçiğin durdurduğu patlayıcı yüklü araç imha edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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