Sürgüne ödül ne? Survivor'da ödül olarak ne verildi? - Haberler
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Sürgüne ödül ne? Survivor'da ödül olarak ne verildi?

Sürgüne ödül ne? Survivor'da ödül olarak ne verildi?
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Survivor All Star bugün başladı. Heyecanlı anlar yaşanan ilk bölüm sürprizlere başladı. Peki, Sürgüne ödül ne? Survivor'da ödül olarak ne verildi?

Heyecanla beklenen Survivor başladı. Sürprizlerle başlayan Survivor'da ik gün oyunları kimin kazandığı merak edildi. 15 Ocak Cumartesi bugün Sürgüne ödül ne? Survivor'da ödül olarak ne verildi? İşte detaylar….

SÜRGÜNE ÖDÜL NE?

Survivor 2022 All Star sezonunda bugün ilk ödül oyunu oynandı ve sonuç açıklandı.

Oyunu kazanan takım, adada baraka yapabilmeleri için malzemeler kazandı.

Ünlüler - Gönüllüler arasında geçen kıyasıya mücadele sonucu 5-4 Gönüllüler takımı galip geldi.

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Survivor All Star bugün başladı. Heyecanlı anlar yaşanan ilk bölüm sürprizlere başladı. Peki, Sürgüne ödül ne? Survivor'da ödül olarak ne verildi?

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