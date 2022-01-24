Süpürgelik'te trafik akışına kar engeli

ORHANGAZİ, BURSA (İHA) - Yoğun kar yağışı sebebiyle Yalova-Bursa yolunun Süpürgelik mevkiinde trafik akışı yer yer durma noktasına geldi.

Bölgede etkisini arttıran kar yağışı sebebiyle Süpürgelik mevkiinde trafik çift yönlü durma noktasına geldi. Yalova-Bursa kara yolunun kış aylarındaki en sıkıntılı noktası olan Süpürgelik mevkiinde Karayolları ekipleri trafik akışının kesilmemesi için 24 saat fasılasız çalışıyor. Ancak öğle saatlerinde artan kar yağışı bölgeyi etkisi altına aldı. Yolda yer yer buzlanmalar olurken, bazı araçlar seyir halindeyken kaymaya başladı. Trafik ekipleri kazaları önlemek maksadıyla Yalova-Bursa yolunda trafik akışını çift yönlü durdurdu. Ağır vasıtalar Orhangazi'de Gebze-Orhangazi-İzmir oto yoluna yönlendirildi. Yaklaşık bir saat trafik durdu. Bu esnada Karayolları ekipleri kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı. Çalışmaların ardından her iki istikamette de araç geçişi kontrollü olarak sağlanmaya başladı. - BURSA