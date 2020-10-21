Süper Loto sonuçları 20 Ekim 2020 Salı - MPİ Süper Loto sorgulama

Sisal Şans, Milli Piyango Online üzerinden Süper Loto 20 Ekim çekiliş sonuçlarını açıkladı. Çekilişte 6 bilen çıkmadığı için 31 milyon devretti. MPİ Süper Loto sonuçları haberimizde.

Süper Loto çekilişi canlı ve noter huzurunda 20 Ekim saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekilen numaralar 6, 16, 30, 36, 46, 58 oldu. Çekilişte 31.248.681 TL devretti. Büyük ikramiye sahibi belirlendi. Peki, Süper Loto nasıl oynanır?

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20 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI

Sisal Şans, Süper Loto'nun yeni çekilişi 20 Ekim 2020 tarihinde saat 21.30'da gerçekleştirdi. Çekilen numaralar 6, 16, 30, 36, 46, 58 oldu. 6 bilen çıkmadı ve 31.248.681 devretti. 5 bilen 13 kişi 22.923,15 TL, 4 bilen 978 kişi 473,95 TL, 3 bilen 19 bin 446 kişi 28,90 TL, 2 bilen 187.670 kişi ise 3,15 TL kazandı.

Süper Loto, Pazar, Salı ve Perşembe günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21.30'da çekiliyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.