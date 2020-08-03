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Süper Loto'nun ilk çekilişinde süper devir: 25.5 milyon TL

Sisal Şans, Süper Loto'nun ilk çekilişini 2 Ağustos 2020 tarihinde saat 20: 00'de gerçekleştirdi.

Süper Loto'nun ilk çekilişinde süper devir: 25.5 milyon TL
03.08.2020 08:55 | Son Güncelleme: 03.08.2020 08:59

Sisal Şans, Süper Loto'nun ilk çekilişini 2 Ağustos 2020 tarihinde saat 20: 00'de gerçekleştirdi. Çekilen numaralar 9, 16, 18, 44, 47, 51 oldu; 6 bilen çıkmadığından 25.5 milyon TL'lik büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti.

Çekilişte;

5 bilen 3 kişi 27,979.6 TL, 4 bilen 250 kişi 522.25 TL, 3 bilen 5.623 kişi 28.15 TL,2 bilen 54,249 kişi ise 3.05 TL ikramiyeye hak kazandı.Süper Loto, Pazar, Salı ve Perşembe günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 20: 00'de çekiliyor.Süper Loto oynamanın kuralları neler?1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.Tüm çekilişler canlı yayınlanıyorŞisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor. (Fotoğraflı)


Kaynak: DHA

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