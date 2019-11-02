Süper Lig'de yarın oynanacak maçın muhtemel 11'leri
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 10'uncu hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla devam edecek.
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 10'uncu hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla devam edecek. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:
YUKATEL DENİZLİSPORStachowiak - Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sackey, Aissaiti, Murawski, Barrow, Sacko, EstupinanSAKAT: YokCEZALI: SapunaruBİLET FİYATLARI: Kale Arkası 20TL, Misafir Tribünü 20TL, Maraton 40TL, Kapalı D ve B Üst 60TL, A ve E Tribün 40TL, Loca Önü 100TL, VIP 100TL
DEMİR GRUP SİVASSPORSamassa - Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Emre, Hakan, Traore, Erdoğan (Fernando), Mert Hakan, YatabareSAKAT: RybalkaCEZALI: Yok--------------------------------------------------
KASIMPAŞAFatih - Popov, Veysel, Ben Youssef, Hafez, Aytaç, Khalili, Quaresma, Hajradinovic, Mustafa, KoitaSAKAT: Pavelka, Thiam*CEZALI: YokBİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün 50 TL, Kale Arkası 25 TL, Açık Maraton Tribün 25 TL, Misafir 35 TL
BTCTURK YENİ MALATYASPORFarnolle - Chebake, Mustafa, Hadebe, Sakıp, Robin, Acquah, Guilherme, Donald, Fofana, JahovicSAKAT: ChaaleliCEZALI: Yok--------------------------------------------------İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPORLung - Lopes, Aymen, Poulain, Yasir, Şamil, Djedje, Mensah, Umut, Henrique, AdebayorSAKAT: Alpay ÇelebiCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: Kuzey Alt Tribün 50 TL, Kuzey Üst Tribün 50 TL, Doğu Alt Tribün 80 TL, Doğu Üst Tribün 60 TL, Batı Alt Tribün 120 TL, Batı Üst Tribün 60 TL, Misafir Tribün 65 TL
FENERBAHÇEAltay - Isla, Serdar, Zanka, Hasan Ali, Moses, Rodrigues, Gustavo, Emre, Ozan, Vedat MuriçSAKAT: Harun Tekin, Adil Rami, Nabil Dirar, Max Kruse
CEZALI: Ferdi