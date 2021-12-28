Süper Lig'de ilk yarının ardından

Konyaspor'dan beklentilerin çok üzerinde performans

Üç büyükler hayal kırıklığı yarattı

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısı dün oynanan iki karşılaşma ile sona erdi. 19 hafta sonunda Trabzonspor, sezonun ilk yarısını zirvede tamamlarken, üç büyükler gösterdiği performansla beklentinin çok altında kaldı.

Vitor Pereira (Fenerbahçe)