Süper Lig'de 31'inci hafta maçlarının hakemleri belli oldu Süper Lig'in 31'inci haftasında 8 ve 9 Temmuz tarihlerinde oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'in 31'inci haftasında 8 ve 9 Temmuz tarihlerinde oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

TFF Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şöyle;

7 TEMMUZ SALI18.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Alper Ulusoy21.00 Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen8 TEMMUZ ÇARŞAMBA: 18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu18.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler21.00 Göztepe-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus21.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan9 TEMMUZ PERŞEMBE: 18.30 Çaykur Rizepor-Hes Kablo Kayserispor: Ali Palabıyık21.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor: Hüseyin Göçek

21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Ali Şansalan

Kaynak: DHA