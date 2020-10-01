Sungurlu'da tırın çarptığı şahıs ağır yaralandı
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Sungurlu'da tırın çarptığı şahıs ağır yaralandı

01.10.2020 15:40 | Son Güncelleme: 01.10.2020 15:44
Sungurlu'da tırın çarptığı şahıs ağır yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, tırırn çarpması sonucunda ağır yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, tırırn çarpması sonucunda ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara-Samsun karayolu Hitit Kavşağı önünde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Asim Karslı'ya Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 01 ALA 63 plakalı Volvo marka tır çarptı. Meydana gelen kazada Asim Karslı yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan yaralı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM

Sungurlu'da tırın çarptığı şahıs ağır yaralandı
Sungurlu'da tırın çarptığı şahıs ağır yaralandı
Sungurlu'da tırın çarptığı şahıs ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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