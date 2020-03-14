SunExpress'ten "sefer iptali" açıklaması
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› SunExpress'ten "sefer iptali" açıklaması - Haber
Almanya, Türkiye, Fransa, Güncel

SunExpress'ten "sefer iptali" açıklaması

SunExpress tarafından, koronavirüs nedeniyle gelen seyahat kısıtlamaları doğrultusunda, Türkiye ile Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç, Danimarka ve Avusturya arasındaki tüm uçuşların durdurulduğu, söz konusu ülkelerin vatandaşları veya bu ülkede çalışma izni olanların 20...

14.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:34
SunExpress'ten

SunExpress tarafından, koronavirüs nedeniyle gelen seyahat kısıtlamaları doğrultusunda, Türkiye ile Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç, Danimarka ve Avusturya arasındaki tüm uçuşların durdurulduğu, söz konusu ülkelerin vatandaşları veya bu ülkede çalışma izni olanların 20 Mart'a kadar kendi ülkelerine özel uçuşlar ile ulaştırılacağı bildirildi.

SunExpress'ten yapılan açıklamada, koronavirüs kaynaklı gelişmeleri ulusal ve uluslararası otoriteler ile yakından takip edildiği kaydedildi.

Açıklamada, koronovirüse (Covid-19) karşı tedbir amaçlı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından getirilen seyahat kısıtlamaları doğrultusunda, Türkiye ile Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç, Danimarka ve Avusturya arasındaki tüm uçuşların 14 Mart 2020 saat 8.00'den 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulduğu bildirildi.

Söz konusu ülkelerin vatandaşları veya bu ülkede çalışma izni olanların 20 Mart'a kadar kendi ülkelerine özel uçuşlar ile ulaştırılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Avrupa'da bulunan Türk vatandaşlarını ise şu anda geçerli olan mevcut kurallar gereği Türkiye'ye ulaştıramıyoruz. Ancak, Türk yetkilileri arasında gerçekleşen ve en kısa sürede sonuçlanması beklenen görüşmelere bağlı olarak, Türkiye ve Avrupa arasında hava köprüsü oluşturan SunExpress'in vatandaşlarımızı Türkiye'ye ulaştırmaktan büyük memnuniyet duyacağını belirtmek isteriz. Bu konuda kamuoyunu tekrar bilgilendireceğiz. Yolcularımız erteleme ve iade işlemleri için 444 0 797 numaralı SunExpress Çağrı Merkezi'ni arayarak ya da çağrı merkezimizde yaşanabilecek muhtemel yoğunluk durumlarına karşın travelcenter@sunexpress.com adresine erteleme ve ya iptal taleplerini içeren bir e-posta göndererek de işlemlerini gerçekleştirebilirler. Seyahat acenteleri aracılığıyla rezervasyonlarını gerçekleştirmiş yolcularımız ise yine acentelerine ulaşarak biletlerini iptal ettirebilirler."

Açıklamada, SunExpress olarak önceliklerinin her zaman ve her koşulda misafirlerinin emniyetli seyahat edebilmesi olduğuna işaret edilerek, bu doğrultuda yolcuların ve uçuş ekiplerinin güvenliği ve sağlığı için her türlü önlemin alınacağı bildirildi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı Haber
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti Haber
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Öldüren yumruk kamerada! Hakim, görüntüyü izleyip 8 yıl ceza verdi Haber
Öldüren yumruk kamerada! Hakim, görüntüyü izleyip 8 yıl ceza verdi
Taner Ölmez'le sevişme sahneleri olay yaratan Hazar ilk kez konuştu Haber
Taner Ölmez'le sevişme sahneleri olay yaratan Hazar ilk kez konuştu
Apple, koronavirüs nedeniyle bir ülke hariç dünya genelindeki tüm mağazalarını kapatıyor Haber
Apple, koronavirüs nedeniyle bir ülke hariç dünya genelindeki tüm mağazalarını kapatıyor
Elazığ depreminde zarar gören evden çıktı, apar topar gelip götürdüler Haber
Elazığ depreminde zarar gören evden çıktı, apar topar gelip götürdüler
Kanadalı bilim insanları, koronavirüsün kopyalarını geliştirerek aşı yapımına bir adım daha yaklaştı
Kanadalı bilim insanları, koronavirüsün kopyalarını geliştirerek aşı yapımına bir adım daha yaklaştı
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Milyonlarca veli bu soruyu merak ediyor: 23 Mart'tan sonra eğitim nasıl devam edecek?
Milyonlarca veli bu soruyu merak ediyor: 23 Mart'tan sonra eğitim nasıl devam edecek?
Anadolu Üniversitesi, açıköğretim sınavlarının ertelendiği yönündeki haberleri yalanladı
Anadolu Üniversitesi, açıköğretim sınavlarının ertelendiği yönündeki haberleri yalanladı
Komşusunun kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 31 yıl hapis cezası verildi
Komşusunun kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 31 yıl hapis cezası verildi
Alexander Sörloth'un Başakşehir maçında oynayabileceği açıklandı
Alexander Sörloth'un Başakşehir maçında oynayabileceği açıklandı
Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak
Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs fırsatçıları için WhatsApp ihbar hattı kurdu
Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs fırsatçıları için WhatsApp ihbar hattı kurdu
Teknik direktöründe koronavirüs çıkan Mesut Özil: Futbolun şu anda çok önemi yok
Teknik direktöründe koronavirüs çıkan Mesut Özil: Futbolun şu anda çok önemi yok
Emre Belözoğlu'ndan teknik direktörlük açıklaması: Ben sadece bu takımın futbolcusuyum
Emre Belözoğlu'ndan teknik direktörlük açıklaması: Ben sadece bu takımın futbolcusuyum
HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi
HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi
Son dakika: Yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor; Irak'ta 10, Yunanistan'da 3 kişi öldü
Son dakika: Yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor; Irak'ta 10, Yunanistan'da 3 kişi öldü
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde bulunca mahkemenin yolunu tuttu
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde bulunca mahkemenin yolunu tuttu
Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı
Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Vladimir Putin Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Sadi Konuk Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Hikmet Karaman Göksel Gümüşdağ Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Mart Vatandaş Koronavirüs Donald Trump
Şu an buradasınız: SunExpress'ten "sefer iptali" açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 13:40:49. #1.15#