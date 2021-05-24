Sular altında kalan tarım alanlarında hasar tespiti başladı
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Sular altında kalan tarım alanlarında hasar tespiti başladı

Sular altında kalan tarım alanlarında hasar tespiti başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'nın Karacabey ilçesinde taşan dere, tarım arazilerine ve bölgede bulunan iş makinelerine zarar verdi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde taşan dere, tarım arazilerine ve bölgede bulunan iş makinelerine zarar verdi. Karacabey İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespitine başladı.

Geçtiğimiz günlerde Karacabey'in kırsal Yeşildere Mahallesi'nde bulunan Yeşildere taştı.Taşkın sebebiyle bölgedeki tarım arazileri su altında kaldı, ağaçlar kökünden söküldü. Mahalledeki bazı evleri su bastı. Karacabey-Çanakkale kara yolu araç trafiğine kapatıldı. Taşkın sonrası Karacabey İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede incelemelerde bulunarak, hasar tespitine başladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut Aytek, "İlçeye bağlı kırsal mahallelerden Yeşildere, Dağkadı ve Tophisar'da toplam yaklaşık 6 bin dekarlık alanda su baskınlarının yaşandığını gördük. Yaklaşık 3 bin 500 dekarlık ekili ve dikili alanın zarar gördüğünü belirledik. Bu alanlarda genelde ağırlıklı olarak sebze ve tahıllar ekili. Bunlar ağırlıklı olarak ta; domates, biber, karpuz, mısır ve buğdaydan oluşuyor. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz sahada. Bugün itibariyle başladık. 5-6 gün gibi en kısa sürede sonuçlandırmaya çalışacağız" dedi.

Davut Aytek, tarım arazileri, evleri ve araç gereçleri zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, bir daha böyle üzücü afetler yaşanmaması temennisinde bulundu. - BURSA

Sular altında kalan tarım alanlarında hasar tespiti başladı
Sular altında kalan tarım alanlarında hasar tespiti başladı
Sular altında kalan tarım alanlarında hasar tespiti başladı
Sular altında kalan tarım alanlarında hasar tespiti başladı
Sular altında kalan tarım alanlarında hasar tespiti başladı
Sular altında kalan tarım alanlarında hasar tespiti başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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