Şuhut Atatürk Evi ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan milli mücadelenin son evresi olan Büyük Taarruz'un son planlarının yapıldığı Şuhut Atatürk Evi hafta sonu adeta ziyaretçi akınına uğradı.

Kurtuluş Savaşı'nın son dönemeci olan ve Kocatepe'den başlayan Büyük Taarruz 'un son planlarının yapıldığı Şuhut ilçesindeki Atatürk Evi'ne ilgi her geçen gün artıyor. Büyük Taarruzun 1 gün öncesinde karargah olarak kullanılan Hacı Veli Konağı bugün ki adıyla Şuhut Atatürk Evi taarruzun başladığı Kocatepe'ye çıkanların ziyaret noktasındaki ilk durağı oluyor. Atatürk Evi'ni gezenler içerisindeki eşyalar ve balmumu heykellere olan hayranlıklarını ise gizleyemiyor. - AFYONKARAHİSAR