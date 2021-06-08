Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Mustafa, AA'yı ziyaret etti
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Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Mustafa, AA'yı ziyaret etti

Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Büyükelçi Mustafa'yı AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.

Karagöz, Mustafa'yı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sudan'ın AA için önemine vurgu yapan Karagöz, Sudan'ın konumunun, bölge ve komşu ülkelerdeki haberlerin de buradan yapılması nedeniyle önemli olduğunu söyledi.

Karagöz, AA'nın İngilizce ve Arapça dillerindeki haberlerinde Sudan'a bolca yer verdiklerini ifade etti.

Büyükelçi Mustafa da iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinde AA başta olmak üzere medyanın üstlendiği rolün önemine değindi.

Mustafa, büyükelçiliğin Sudan'la ilgili haberleri AA'nın Arapça Servisi'nden takip ettiğini belirtti.

Karagöz ve Mustafa, ayrıca AA ve Sudan Haber Ajansı (SUNA) arasında yeni bir iş birliği oluşturulması konusunda anlaşmaya vardı.

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Mustafa, AA'yı ziyaret etti
Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Mustafa, AA'yı ziyaret etti
Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Mustafa, AA'yı ziyaret etti
Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Mustafa, AA'yı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

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