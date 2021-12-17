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Su şehri "Venedik"

AA / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) dünya mirası listesinde yer alan İtalya'nın su kanallarıyla ünlü kenti Venedik, ziyaretçilerini büyülüyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) dünya mirası listesinde yer alan İtalya'nın su kanallarıyla ünlü kenti Venedik, ziyaretçilerini büyülüyor. Birbirinden kanallarla ayrılmış, köprülerle bağlanan 118 adanın üzerine kurulu şehirde ulaşım, deniz taksileri ve gondollarla sağlanıyor. Kente ziyarete gelen turistler, tarihi dokunun yanı sıra adeta su üzerinde duran evleri çevreleyen su kanallarında gondol turana katılarak eşsiz manzaranın tadını çıkartıyor. San Marco Katedrali, kentin önemli simgelerinden birisi.

Su şehri Venedik

Su şehri Venedik

Su şehri Venedik

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AA / Ahmet Alican Koç - Son Dakika Haberleri

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