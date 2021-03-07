STSO Başkanı Eken: "Kadınlar baş tacıdır"
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STSO Başkanı Eken: "Kadınlar baş tacıdır"

07.03.2021 16:28 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:33
STSO Başkanı Eken:

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda kadınların baş tacı olduğunu belirterek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda kadınların baş tacı olduğunu belirterek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla bir mesajı yayınladı. Başkan Eken, Peygamberimizin 'Cennet anaların ayağı altındadır' buyurduğuna dikkat çekerek, "Bizim dinimizde, örf ve törelerimizde kadınlar baş tacıdır. Toplum mühendisliği görevi yapan kadınlarımız, geleceğin şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1934 yılında, Batı'da daha örneği yokken Türk Kadını seçme ve seçilme haklarına kavuşmasının temellerini atmıştır. 8 Mart, kadınların hak arama mücadelesinin de gözler önüne serildiği gündür. Kadınlarımız, şefkatin, hoşgörünün ve merhametin yegane karşılığıdır. Fedakarca çalışarak hem çocuklarını yetiştiren, hem de aile bütçesine destek olmak için kendinden ödün vererek çalışan kadınlarımızın sorunlarının paylaşılması konusunda Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman yanlarındayız. Biz, her fırsatta kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapılmasından yanayız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün tüm dünyada ve ülkemizde kadınların eşitlik ve huzurlu yaşam özlemlerini ve isteklerini dile getirdikleri birlik ve beraberlik günü olarak kutlanmasını temenni eder, bu vesileyle; tüm kadınlarımıza sağlık, mutluluk ve başarılar temenni ediyorum. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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