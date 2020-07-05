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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 326 lira 87 kuruş, en düşük 164 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları
05.07.2020 14:13 | Son Güncelleme: 05.07.2020 15:02

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 326 lira 87 kuruş, en düşük 164 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 23 artışla 161 milyon 344 bin 324 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 326 lira 87 kuruş, en düşük saat 06.00'da 164 lira 64 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 290 lira 18 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 294 lira 51 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 306 lira 47 kuruş, en düşük 174 lira 26 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA

Manşet

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