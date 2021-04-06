Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1647 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1647 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 430 bin 368 lira oldu. Bu rakam pazar günü 5 milyon 834 bin 662 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1647 lira 52 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 898 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1696 lira 95 kuruş, satış fiyatı 1598 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 180 milyon 677 bin 513 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 182 milyon 868 bin 990 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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