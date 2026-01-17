Haberler

Okan Buruk tüm kozlarını oynadı! İşte ilk 11'ler

Okan Buruk tüm kozlarını oynadı! İşte ilk 11'ler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

  • Galatasaray ile Gaziantep FK arasındaki Trendyol Süper Lig maçı 18. haftada saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.
  • Galatasaray'ın ilk 11'inde Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Yunus, Barış, Sane ve Icardi yer alıyor.
  • Gaziantep FK'nın ilk 11'inde Zafer, Perez, Mujakic, Nazım, Arda, Yusuf, Ogün, Melih, Maxim, Dragus ve Bayo yer alıyor.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'yi kendi sahasında ağırlayacak.

MAÇ SAAT 20.00'DE

RAMS Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. VAR hakemi olarak ise Alper Çetin görev yapacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Yunus, Barış, Sane, Icardi.

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Mujakic, Nazım, Arda, Yusuf, Ogün, Melih, Maxim, Dragus, Bayo.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Modern zaman vebası' deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz

"Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEmmi:

GFK GS'yi yenecek.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıolcayfrt 53:

Zavallı yavru kanarya :)))

yanıt4
yanıt1

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ortağına sinirlendi, elinde satırla kendini kilitlediği dükkanı ateşe verdi

Ortağına sinirlenince dehşet saçtı! Polis camları kırarak içeri girdi
''Takımdan gidecek'' denmişti! Beşiktaş'ta ayrılık iptal

''Takımdan gidecek'' denmişti! Beşiktaş'ta ayrılık iptal
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

Babalarının kıydığı kardeşlerin cenazesinde anneden yürek yakan feryat
Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
İnanılmaz son! 90+6'da öne geçen Manisa FK üstünlüğünü koruyamadı

İnanılmaz! 90+5'te 1-1 olan maçın skorunu duyanlar inanamıyor
Ortağına sinirlendi, elinde satırla kendini kilitlediği dükkanı ateşe verdi

Ortağına sinirlenince dehşet saçtı! Polis camları kırarak içeri girdi
''Takımdan gidecek'' denmişti! Beşiktaş'ta ayrılık iptal

''Takımdan gidecek'' denmişti! Beşiktaş'ta ayrılık iptal
Atletico Madrid'den Galatasaray maçı için çarpıcı karar

Atletico Madrid'den Galatasaray maçı için çarpıcı karar