Okan Buruk tüm kozlarını oynadı! İşte ilk 11'ler
Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
- Galatasaray ile Gaziantep FK arasındaki Trendyol Süper Lig maçı 18. haftada saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'yi kendi sahasında ağırlayacak.
MAÇ SAAT 20.00'DE
RAMS Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. VAR hakemi olarak ise Alper Çetin görev yapacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Yunus, Barış, Sane, Icardi.
Gaziantep FK: Zafer, Perez, Mujakic, Nazım, Arda, Yusuf, Ogün, Melih, Maxim, Dragus, Bayo.