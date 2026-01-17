Okan Buruk tüm kozlarını oynadı! İşte ilk 11'ler

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'yi kendi sahasında ağırlayacak.

MAÇ SAAT 20.00'DE

RAMS Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. VAR hakemi olarak ise Alper Çetin görev yapacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Yunus, Barış, Sane, Icardi.

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Mujakic, Nazım, Arda, Yusuf, Ogün, Melih, Maxim, Dragus, Bayo.