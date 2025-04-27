Zirvede kupalar eşitlendi! İngiltere Premier Lig'de şampiyon Liverpool oldu

Lider Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında sahasında Tottenham ile karşı karşıya geldi. Anfield'daki maçı 5-1'lik skorla kazanan ev sahibi takım, ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

TOTTENHAM'A 5 ATTILAR

Tottenham, 12. dakikada Dominic Solanke ile 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra ise adeta Liverpool fırtınası başladı. Liverpool, 16. dakikada Luis Diaz ile 1-1'lik eşitliği buldu. Ev sahibi ekip Liverpool, 24. dakikada Alexis Mac Allister ile 2-1 öne geçti. Liverpool, 34. dakikada Cody Gakpo ile ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. Liverpool'da 63. dakikada sahne alan Muhammed Salah, maçın skorunu 4-1'e getirdi. Ev sahibi Liverpool, 69. dakikada Destiny Udogie'nin kendi kalesine attığı golle maçtan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

4 YIL SONRA ŞAMPİYON LIVERPOOL

Bu sonucun ardından Liverpool, ligde 82 puana ulaştı ve ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Liverpool, ligde 2020'den sonra ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot da İngiltere'deki ilk yılında Premier Lig'de şampiyonluğa uzandı.

ZİRVEDE ŞAMPİYONLUK SAYILARI EŞİTLENDİ

Toplam şampiyonluk sayısını 20'ye yükselten Kırmızılar, bu alanda lider olan Manchester United ile şampiyonluk sayılarını eşitledi ve zirveye ortak oldu. Liverpool bir önceki şampiyonluğunu 5 yıl önce 2020'de Jürgen Klopp yönetiminde almıştı.

SALAH REKOR KIRDI

Muhammed Salah, Tottenham maçıyla attığı golle birlikte Premier Lig'de tarihe geçti. Salah, 185 golle Premier Lig tarihinin en golcü yabancısı oldu. Mısırlı süper yıldız aynı zamanda ligin en golcü 5. oyunculuğuna yükseldi. Agüero'nun 184 golünü geçen Salah'ın zirvede yer alan rakibi Alan Shearer 260 gol atmıştı.