Zirvede Arda Güler var! İşte 2024'te en çok haber olan ve okunan sporcular

Haber analiz ve raporlama şirketi Habermetre 2024 yılında en çok haber konusu olan, en çok okunan sporcu ve spor adamlarını listeledi.

ZİRVEDE ARDA GÜLER VAR

Listenin zirvesinde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli futbolcumuz Arda Güler yer aldı. 218 bin 363 habere konu olan Arda, 772 milyon 850 bin 575 okunma aldı.

ARDA'YI ICARDI TAKİP EDİYOR

Listenin 2. sırasında yer alan isim ise Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi oldu. 174 bin 198 habere konu olan Icardi, 585 milyon 255 bin 243 kez okundu.

KEREM LİSTEYE 3. SIRADAN GİRDİ

Listenin 3. sırasında yer alan ise Süper Lig devi Galatasaray'dan Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olarak orada oldukça başarılı performans sergileyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu oldu. 169 bin 607 habere konu olan Kerem, 518 milyon 886 bin 559 kez okunma aldı.

EN ÇOK HABER OLAN MOURINHO EN AZ OKUNAN İSİM OLDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise haber sayısında zirveye oturmasına rağmen okunma sayısına göre ise son sırada yer aldı. Portekizli antrenör, 274 bin 377 habere konu olmasına rağmen sadece 967 bin 111 kez okundu.

İşte listenin tam hali;