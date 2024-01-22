Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu Kura Çekimi Yapıldı

SPOR Kulüp temsilcilerinden kura değerlendirmesi

Serhan TÜRK/İSTANBUL,(DHA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kuraları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekildi. Kura çekimine TFF'nin ikinci ve üçüncü liglerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Volkan Can, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, lig yönetimi direktörü Özcan Şefik ve kulüp temsilcileri katıldı. Kura çekiminin ardından kulüp temsilcileri değerlendirmelerde bulundu.

VEYSEL BİLEN: GÖNLÜMÜDEN GEÇEN BİR ÜST TURA ÇIKMAK

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, "Son 16 turunda Fatih Karagümrük ile eşleştik. Centilmence bir mücadele olacağını inanıyoruz. Hak edenin kazandığı bir karşılaşma olmasını temenni ediyoruz. Rakibimize başarılar diliyoruz. Gönlümden geçen bir üst tura çıkmak, bize nasip olsun" dedi.

MUHAMMET ALİ BAHAR: MÜCADELEMİZ SONUNA KADAR SÜRECEK

Fatih Karagümrük Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Bahar, "Samsun önemli bir ilimiz. Samsunspor da güzel kulüplerimizden birisi. Hem ligde hem de kupada başarılar diliyoruz. son 16 turu özellikle Erzincanspor'un buraya gelmesi çok önemli. Alt liglerdeki takımların bu turlarda kendisini göstermelerini çok önemli buluyoruz. Bunun dışında Fatih Karagümrük olarak hem ligde hem de kupada mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Takımımıza güveniyoruz, diğer takımlara da başarılar diliyoruz" diye konuştu.

İSMAİL AYDIN: ÇOK MUTLUYUZ BURAYA KADAR GELDİĞİMİZ İÇİN

Bandırmaspor Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Aydın, "Çok güzide ve Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri ile oynayacağız. Son 16'ya kaldık bizim için çok önemli bir durum. Tek maç eleme usulü, sürpriz yapabiliriz. Elimizden geldiğince centilmence mücadele edeceğiz. Çok mutluyuz buraya kadar geldiğimiz için" ifadelerini kullandı.

CENK ERGÜN: AMACIMIZ BİR SONRAKİ TURA GEÇMEK OLACAK

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, "Kupanın güzelliği burada zaten. Bandırma uzunca yıllardır futbolu yatırım yapan güzel işlere imza atan bir ekip. bir kaç sene önce Süper Lig'in kapısından döndü. çok değerli bir teknik adamları var, güzel futbol oynuyorlar. Biz de kendilerini taktir ediyoruz. Yoğun maç trafiğinde bu turdan sonra da bir tur şubat ayı içinde oynanacak. Bizim 8 maçımız görünüyor şubat ayı içinde. Yoğun maç trafiğinde bizim avantajımız içeride oynuyor olmak. Ama hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz ve her maç zor, her rakip değerli. Bizim de amacımız kupayı en çok kazanan kulübün temsilcileri olarak bu turda da bir sonraki tura geçmek olacaktır" şeklinde konuştu.

"LİGDE, KUPADA, AVRUPA'DA SONUNA KADAR İLERLEMEK İSTİYORUZ"

Ergün, yoğun maç trafiği ile ilgili olarak ise "Fikstür önümüzde, teknik heyetimiz ve bütün çalışanlarımız herkes bu doğrultuda çalışıyor. Çok da dert yanabileceğimiz bir durum değil şu anda. Önümüzde bize verilmiş olan bir fikstür var, biz de buna adapte olmaya çalışıyoruz. Bir şekilde iş rayına girdiği zaman bu oynama ritmine de alıştığımız zaman futbolcu fizyolojisi de buna alışmış vaziyette. Mümkün olduğunca sakatlanmaları yaşamadan, kart cezalarını minimize ederek, en kısa zamanda da sakatlarımızı aramıza döndürerek ilerlemek istiyoruz. Herkesin de bildiği gibi geniş kadromuz var. Okan hocamız ile teknik heyetimiz bazı zamanlarda oyuncularımızı bazen değişik pozisyonlarda oynatıp eksikleri kapatmaya çalışıyorlar. Bunda da çok şükür başarılı oldular. Bundan sonraki süreçte de bütün oyuncularımıza şans gelecektir. Her birinin katılımı ile ligde, kupada, Avrupa'da sonuna kadar ilerlemek istiyoruz" dedi.

ÖMER AKYÜREK: ÇEYREK FİNALDEN SONRA BÜYÜK TAKIMLARDAN BİRİNİ AĞIRLAMAKTAN ONUR DUYARIZ

Erzincanspor Başkanı Ömer Akyürek, "Erzincanspor olarak 2'nci 3'üncü Lig'in temsilcisiyiz. Burada olmaktan da buraya kadar gelmekten de onur duyduk. 4 büyüklerle oynamak isterdik, gönlümüzden hep onlar geçmiştir ama geçmiş tarihimizde Galatasaray'ı ve Beşiktaş'ı şehrimizde ağırlamıştık. Yine aynı şekilde çeyrek finalden sonra büyük takımlardan birini ağırlamaktan onur duyarız. Şehir olarak da stat olarak da biz buna hazırız" diye konuştu.

OKTAY DALKIRAN: YUKARI HIZLI BİR ŞEKİLDE ÇIKMAK İSTİYORUZ

Konyaspor Asbaşkanı Oktay Dalkıran, "Son 16'ya kalan tüm takımlarımızı ve rakibimiz olan Sivasspor'u tebrik ediyorum. Güzel bir müsabaka olmasını diliyorum. Konyaspor olarak içinden geçmiş olduğumuz bu zorlu süreçlerde daima desteğini ve katkısını bizlerden esirgemeyen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki maçlara yoğun bir şekilde hazırlanıp, kupada üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için gerekli gayretleri sarf ediyoruz. Önümüzdeki Gaziantep maçında da 3 puanı alarak yukarı hızlı bir şekilde çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

SEÇİL KÖMÜRCÜ ÖĞÜCÜ: FENERBAHÇE'Yİ YENİDEN MİSAFİR EDECEĞİZ. HEYECANLI BİR MAÇ OLACAK

Gaziantep FK Yönetim Kurulu Üyesi Seçil Kömürcü Öğücü ise "İyi bir kura çekimi oldu. Fenerbahçe'yi yeniden misafir edeceğiz. Heyecanlı bir maç olacak" dedi.